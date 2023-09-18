Загроза екологічної катастрофи: навіщо Росія пустила неукріплені нафтові танкери через Арктику

Попри санкції Заходу, Росія намагається доставити свою нафту на ринки Азії. Країна-агресорка вперше дозволила неукріпленим нафтовим танкерам йти північним морським шляхом. Це загрожує розливом нафтопродуктів в Арктиці та екологічною катастрофою.

Про це пише Financial Times. Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, що для роботи у вказаному регіоні мають бути спеціальні танкери "льодового класу".

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Росія створює екологічну загрозу

Для роботи в Арктиці використовуються танкери з подвійним корпусом, відзначив Крутихін. А на звичайних, до того ж геть не нових суднах, лід цілком реально може продавити борт. Як наслідок – наявні нафтопродукти потраплять у навколишнє середовище.

В Арктиці, вздовж усього північного морського шляху повністю відсутні засоби порятунку і ліквідації цих аварій. Там будь-яка аварія матиме жахливі екологічні наслідки,

– наголосив експерт з нафти та газу.

Михайло Крутихін про загрозу катастрофи в Арктиці з боку Росії: дивитись відео

Природа Арктики надчуттєва. У випадку аварії їй треба буде, ймовірно, два століття, аби відновитися.

"Там всюдихід пройде по тундрі – слід залишиться на 20 – 30 років. А якщо виллються тонни нафтопродуктів зі старих іржавих танкерів, то це колосальна катастрофа. Про це не думають. А лише про "парадний рядок". Це повна безвідповідальність і велика помилка", – ще раз підкреслив Михайло Крутихін.

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