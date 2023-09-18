Про це пише Financial Times. Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, що для роботи у вказаному регіоні мають бути спеціальні танкери "льодового класу".
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Росія створює екологічну загрозу
Для роботи в Арктиці використовуються танкери з подвійним корпусом, відзначив Крутихін. А на звичайних, до того ж геть не нових суднах, лід цілком реально може продавити борт. Як наслідок – наявні нафтопродукти потраплять у навколишнє середовище.
В Арктиці, вздовж усього північного морського шляху повністю відсутні засоби порятунку і ліквідації цих аварій. Там будь-яка аварія матиме жахливі екологічні наслідки,
– наголосив експерт з нафти та газу.
Михайло Крутихін про загрозу катастрофи в Арктиці з боку Росії: дивитись відео
Природа Арктики надчуттєва. У випадку аварії їй треба буде, ймовірно, два століття, аби відновитися.
"Там всюдихід пройде по тундрі – слід залишиться на 20 – 30 років. А якщо виллються тонни нафтопродуктів зі старих іржавих танкерів, то це колосальна катастрофа. Про це не думають. А лише про "парадний рядок". Це повна безвідповідальність і велика помилка", – ще раз підкреслив Михайло Крутихін.
Росія пускає танкери в Арктику: що відомо
- У серпні два танкери отримали дозвіл на рух вздовж північного узбережжя Росії. Вони не належать до суден "льодового класу".
- Вже на початку вересня судна з тонким корпусом відпливли до Китаю, вперше пройшли одним із найнебезпечніших льодових проходів на планеті. Вони не мають засобів на реагування у разі розливу нафти.
- Звичайне транспортування з північного російського порту Приморськ до Китаю через Суецький канал займає 45 днів. Використання північного морського шляху скорочує на 10. Росія може заощадити півмільйона доларів за один рейс на паливі.