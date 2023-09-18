Угроза экологической катастрофы: зачем Россия пустила неукрепленные нефтяные танкеры в Арктику

Несмотря на санкции Запада Россия пытается доставить свою нефть на рынки Азии. Страна-агрессор впервые позволила неукрепленным нефтяным танкерам идти по северному морскому пути. Это чревато разливом нефтепродуктов в Арктике и экологической катастрофой.

Об этом пишет Financial Times. Эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин рассказал 24 Каналу, что для работы в указанном регионе должны быть специальные танкеры "ледового класса".

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Россия создает экологическую угрозу

Для работы в Арктике используются танкеры с двойным корпусом, отметил Крутихин. А на обычных, к тому же совсем не новых судах, лед вполне реально может продавить борт. Как следствие – имеющиеся нефтепродукты попадут в окружающую среду.

В Арктике вдоль всего северного морского пути полностью отсутствуют средства спасения и ликвидации этих аварий. Там любая авария будет иметь ужасные экологические последствия,

– подчеркнул эксперт по нефти и газу.

Михаил Крутихин об угрозе катастрофы в Арктике со стороны России: смотреть видео

Природа Арктики сверхчувствительна. В случае аварии ей потребуется, вероятно, два столетия, чтобы восстановиться.

"Там вездеход пройдет по тундре – след останется на 20 – 30 лет. А если выльются тонны нефтепродуктов из старых ржавых танкеров, то это колоссальная катастрофа. Об этом не думают. А только о "парадной строке". Это полная безответственность и большая ошибка", – еще раз подчеркнул Михаил Крутихин.

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