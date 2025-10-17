Росія ріже військовий бюджет: ексглава МЗС назвав 2 причини, які змусять Кремль завершити війну

Зниження військового бюджету Росії на 6% при одночасному збільшенні фінансування силових структур може свідчити про підготовку Кремля до завершення війни.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу сказав, що після припинення бойових дій Росія зіткнеться з масовим поверненням озброєних ветеранів, які вимагатимуть високих зарплат і створять соціальну напругу. На його думку, зупинити війну можуть лише військова неспроможність та незадоволення еліт.

Чому Росія зменшує фінансування армії?

Військовий бюджет Росії на наступний рік скоротиться на 6% – з 13,5 до 12,5 трильйона рублів. Водночас витрати на національну безпеку та правоохоронну діяльність, включно з фінансуванням поліції, Росгвардії та спецслужб, зростуть до понад 4 трильйонів рублів.

Огризко вважає, що це може бути певним сигналом про те, що в Росії думають про припинення війни.

Після завершення війни Росія зіткнеться з масовим поверненням озброєних ветеранів, серед яких чимало колишніх в'язнів, які обрали фронт замість тюрми. Ці люди звикли до зарплат, що у 10 разів перевищують середні по країні, і навряд чи погодяться повертатися до низькооплачуваної роботи за 10-20 тисяч рублів. Озброєні, з бойовим досвідом і відчуттям "заслуженої справедливості", вони можуть стати джерелом серйозної соціальної напруги.

"Ветеран СВО буде вимагати справедливості. І навряд чи буде чекати. Найімовірніше, він візьме автомат і почне встановлювати свої правила. І таких людей – сотні тисяч. Когось, звісно, пригодують кількома місцями в Держдумі, а решта вештатиметься вулицями в пошуках роботи, якої немає", – сказав ексміністр.

Чи стане економічна криза поштовхом для завершення війни?

Огризко пояснив, навіть якщо війна завтра припиниться, структурні деформації російської економіки вже незворотні. Цивільний сектор продовжуватиме деградувати, оскільки військова економіка, як ракова пухлина, пожиратиме ресурси – адже потрібно відновлювати втрачене озброєння та створювати стратегічні запаси.

Це означає, що звичайні росіяни, які потребують гідних зарплат і можливості виплачувати борги, опиняться в ще складнішому становищі. Вже зараз кожен третій громадянин РФ не може розрахуватися зі своїми кредитами.

Росія вступає в епоху масових персональних банкрутств, що тягне за собою колосальні обмеження для громадян. Хоча теоретично можна пройти через цю процедуру і згодом "почати життя з чистого аркуша", шлях до цього лежить через систему юридичних і фінансових тортур. Це неминуче посилюватиме соціальну напругу в суспільстві.

Чи стане це головним чинником зміни позиції Кремля? Думаю, що ні. Зупинити війну можуть лише два фактори: військова неспроможність продовжувати бойові дії та невдоволення еліт, які починають усвідомлювати, що Путін зайшов занадто далеко,

– підсумував ексміністр закордонних справ.

Що відбувається з бюджетом і економікою Росії?