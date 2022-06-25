Росія розраховує на бліцкриг, – Мусієнко припустив план Путіна щодо Литви

Кремль агресивно погрожує Литві через обмеження транзиту товарів по своїй території. Через це литовська влада просить посилити присутність НАТО в країнах Балтії. Експерти вважають, що Росія може піти в наступ і розраховує там на бліцкриг.

Росія розраховує на бліцкриг

Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, якщо говорити про країни Балтії, то там Росія розраховує на бліцкриг, як ніде інше.

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Він пояснює, що російські сили там передбачені для того, щоб провести якусь чергову "спецоперацію". Адже в Калінінградській області є військові підрозділи.

Зверніть увагу, що Росія там провела навчання артилерії, а не якихось інших підрозділів. Це зробили, щоб показати пряму відсилку до подій, які відбуваються на Сході і Півдні України – показати, які руйнування вони несуть своєю артилерією,

– вважає Мусієнко.

Експерт запевняє, що Росія це робить, щоб налякати. Недаремно була обрана артилерія для навчань – це спосіб психологічного тиску.

"Окрім того, в них в Калінінградській області є ракети “Іскандери”. Також вони розраховують, що їм допоможуть якісь підрозділи з Білорусі чи ті, які розташовані на півночі Росії", – додав він.

План Путіна щодо Литви

Олександр Мусієнко наголошує, що таким чином Росія може:

по-перше, перекрити Суварський коридор,

по-друге, відрізати Литву від Польщі, а це вони давно хотіли зробити.

Вони зможуть з території Росії та з боку Білорусі розвивати швидкий наступ, поки НАТО буде перекидати свої підрозділи. Такий в них план. Він описувався неодноразово, навіть британський генерал писав книгу про можливий наступ Росії на країни Балтії,

– заявив експерт.

За його словами, коли лідери країн говорять про те, що треба додаткові сили, то вони мають на увазі, що НАТО має заздалегідь дати угруповання військових, а не перекидати підрозділи, коли вже почнеться наступ.

"Це буде для них додатковим захистом та запобіжником, що НАТО дійсно гарантує безпеку і для Росії будуть нищівні наслідки. Також це буде додатковим підсиленням загалом безпеки в Європі. Тому це виправдані заяви", – додав експерт.

Олександр Мусієнко пояснив план путіна щодо Литви:



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