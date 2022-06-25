Россия рассчитывает на блицкриг, – Мусиенко предположил план Путина относительно Литвы

Кремль агрессивно угрожает Литве из-за ограничения транзита товаров по своей территории. Поэтому литовская власть просит усилить присутствие НАТО в странах Балтии. Эксперты полагают, что Россия может пойти в наступление и рассчитывает там на блицкриг.

Россия рассчитывает на блицкриг

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, если говорить о странах Балтии, там Россия рассчитывает на блицкриг, как нигде больше.

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Он объясняет, что российские силы там предусмотрены для того, чтобы провести какую-то очередную "спецоперацию". Ведь в Калининградской области есть военные подразделения.

Обратите внимание, что Россия там провела учения артиллерии, а не каким-либо другим подразделениям. Это сделали, чтобы показать прямую отсылку к происходящим на Востоке и Юге Украины событиям – показать, какие разрушения они несут своей артиллерией,

– считает Мусиенко.

Эксперт уверяет, что Россия это делает, чтобы напугать. Недаром была выбрана артиллерия для учений – это способ психологического давления.

"Кроме того, у них в Калининградской области есть ракеты "Искандеры". Также они рассчитывают, что им помогут какие-то подразделения из Беларуси или те, которые расположены на севере России", – добавил он.

План Путина относительно Литвы

Александр Мусиенко отмечает, что таким образом Россия может:

во-первых, перекрыть Суварский коридор,

во-вторых, отрезать Литву от Польши, а это они давно хотели сделать.

Они смогут с территории России и со стороны Беларуси развивать быстрое наступление, пока НАТО будет перебрасывать свои подразделения. Такой у них план. Он описывался неоднократно, даже британский генерал писал книгу о возможном наступлении России на страны Балтии,

– заявил эксперт.

По его словам, когда лидеры стран говорят о том, что нужны дополнительные силы, то они подразумевают, что НАТО должен заранее дать группировку военных, а не перебрасывать подразделения, когда уже начнется наступление.

"Это будет для них дополнительной защитой и предохранителем, что НАТО действительно гарантирует безопасность и для России будут сокрушительные последствия. Также это будет дополнительным усилением безопасности в Европе. Поэтому это оправданные заявления", – добавил эксперт.

Александр Мусиенко объяснил план Путина относительно Литвы:



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