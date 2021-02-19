Росія руйнує екосистему, аби добудувати "Північний потік-2" до конкретної дати, – розвідка

Будівництво "Північного потоку-2" загрожує не лише енергетичній безпеці країн Європи, а й екосистемі Балтійського моря. За даними Служби зовнішньої розвідки, Росія нехтує технологічними вимогами, аби добудувати газопровід до 12 червня.

Таку дату, кажуть українські розвідники, обрали невипадково – це день Росії.

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Судна не дотримуються затверджених маршрутів

Під час спорудження газоповоду нехтують екологічними обмеженнями – зокрема, мовиться про добудову гілки "Б". Судна не дотримуються маршруту під час переходу з порту Мукран, що у Німеччини, до місця робіт у морській зоні Данії.

На великих глибинах трубу укладають удвічі швидше

У СЗРУ стверджують, що судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрій Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів. Там рух заборонений.

Що відомо про добудову "Північного потоку-2"?

Росія вже припиняла роботи над проєктом через санкції США, проте наприкінці грудня 2020 року будівництво Росія вже припиняла роботи над проєктом через санкції США, проте наприкінці грудня 2020 року будівництво все-таки відновили . На припиненні проєкту наполягають депутати Європарламенту. А у США, як інформують ЗМІ, от-от мають оприлюднити нові обмеження.

Росія поновила активні роботи з добудови трубопроводу. На глибинах 65 – 70 метрів труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах.