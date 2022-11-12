Може вирішитися на користь України: у Росії залишилася єдина тема шантажу

Росія з 2003 року перетворилась з імпортера та експортера зернових. Якщо трохи пригадати історію, то Радянський Союз не в останню чергу розвалився через те, що сильно залежав від постачання зернових.

Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зазначив, що США свого часу уклали угоду із Саудівською Аравією і так трапилось, що у Радянського Союзу не було грошей, аби купувати ці зернові.

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Росія все це розуміла і тому з 2003 року змінила підходи до власного забезпечення і зараз Росія – один із провідних експортерів.

Тому, як на мене – останній аргумент, який Росія буде застосовувати це не газ і нафта, а потреба багатьох країн світу у продовольстві – може бути останньою картою Росії,

– переконаний Іван Ус.

За його словами, Росія завжди шантажувала Європу великими хвилями мігрантів, а вони будуть, якщо у їх країн будуть проблеми із їжею. Не варто виключати, що саме з цією метою, Росія у 2015 залізла в Сирію.

Іван Ус про те, до якого шантажу ще може вдатися Росія: дивіться відео

Чому не вдався тиск Росії із зерном

Туреччина заявила, що буде продовжувати дію "зернової угоди", адже жодних порушень не спостерігалось.

Якщо ж знову будуть якісь провокації, то кораблі із зерном будуть виходити під прапором Туреччини, яка є членом НАТО. Якщо кораблям буде загрожувати небезпека, то у такому разі можливе військове конвоювання.

Росія натомість заявила про повернення до угоди та наголосила про нібито запевнення з боку України, що та не буде здійснюватися жодних атак через роботу зернового коридору в бік Криму.

Коротко про "зернові домовленості"