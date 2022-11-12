Может решиться в пользу Украины: в России осталась единственная тема шантажа

Россия с 2003 года превратилась из импортера и экспортера зерновых. Если вспомнить историю, то Советский Союз не в последнюю очередь развалился из-за того, что сильно зависел от поставок зерновых.

Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он также отметил, что США в свое время заключили соглашение с Саудовской Аравией и так получилось, что у Советского Союза не было денег, чтобы покупать эти зерновые.

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Россия все это понимала и потому с 2003 года изменила подходы к собственному обеспечению, и сейчас Россия – один из ведущих экспортеров.

Поэтому, по-моему – последний аргумент, который Россия будет применять это не газ и нефть, а потребность многих стран мира в продовольствии – может быть последней картой России,

– убежден Иван Усс.

По его словам, Россия всегда шантажировала Европу большими волнами мигрантов, а они будут, если у их стран будут проблемы с едой. Не стоит исключать, что именно с этой целью, Россия в 2015 году залезла в Сирию.

Иван Усс о том, к какому шантажу еще может прибегнуть Россия: смотрите видео

Почему не удалось давление России с зерном

Турция заявила, что будет продолжать действие "зернового соглашения", ведь никаких нарушений не наблюдалось.

Если снова будут какие-то провокации, то корабли с зерном будут выходить под флагом Турции, которая является членом НАТО. Если кораблям грозит опасность, то в таком случае возможно военное конвоирование.

Россия заявила о возвращении к соглашению и подчеркнула якобы заверения со стороны Украины, что та не будет осуществляться никаких атак из-за работы зернового коридора в сторону Крыма.

Коротко о "зерновых договоренностях"