Ганебна поразка Кремля: що Путін втратив у Сирії та як це зіграє на руку Україні

У Сирії 8 грудня після 50-річного правління впав режим диктатора Башара Асада. Це стало тотальним провалом Росії, яка підтримувала режим і мала свої інтереси в регіоні.

Що втратила Росія через падіння режиму Башара Асада в Сирії, як Путін власноруч розгромив єдиний інструмент, який міг зберегти його владу в Сирії та як провал Росії на Близькому Сході вплине на війну в Україні – читайте в огляді експертів для 24 Каналу.

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Чому події у Сирії є тотальною поразкою Путіна

Американський політолог Раміз Юнус зауважив, що падіння режиму Башара Асада в Сирії є тотальним провалом Росії. Так, країні-агресорці важливо мати свої військові бази у різних географіях. У такий спосіб Москва вдавала потужну країну і використовувала це, щоб просувати свої інтереси на міжнародній арені, зокрема, лякала Захід наслідками, якщо він надумає перейти дорогу Росії.

"Саме тому для Росії важливо мати якийсь зовнішній успіх і раніше це так і працювало. Тож зараз це – великий удар по іміджу Росії", – пояснив американський політолог.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зауважив, що вочевидь між Асадом і Путіним були певні гарантії та обіцянки щодо збереження влади, але зараз Росія не може їх виконати. Тож усі домовленості між Путіним та іншими диктаторськими режимами тепер можуть бути поставлені під сумнів.

"Як виявилося, гарантії Росії нічого не вартують. Думаю, що попереду буде багато переговорів на Близькому Сході та в Африці серед тих режимів, які покладалися на Росію як гаранта", – спрогнозував Леонов.

Російська нафтова промисловість у небезпеці

Утім, через події в Сирії Москва втрачає вплив не лише на Близькому Сході, а й у Центральній Азії. Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів, що Сирія була пунктом, де Росія контролювала транспортування нафти.

Якщо там зміниться ситуація, то країни Центральної Азії матимуть альтернативні шляхи,

– сказав колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО.

Кульпа переконаний, що через це Росія буде відрізана від основних рішень, зокрема не зможе впливати на експорт нафти Казахстану.

За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, Росія "грала" в Сирії проти можливого будівництва трубопроводу від Перської затоки до Туреччини, через який в Європу надходила б нафта, адже його будівництво мало б катастрофічні наслідки для країни-агресорки.

"Це може стати катастрофою для російської нафтової промисловості, бо конкурувати з країнами Перської затоки Кремлю буде дуже важко", – підсумував Леонов.

Леонов сказав, що втратив Путін у Сирії: дивіться відео

Кремль може втратити вплив у ще одному важливому регіоні

Та й це ще не все. Наслідками провалу Росії на Близькому Сході може бути і втрата впливів у Середземномор'ї. Річ у тім, що Кремль мав власну військову базу у порту Тартус, завдяки якій російські війська могли проводити операції на африканському континенті. Військово-морські сили Росії вже втекли звідти. І, як зауважив військовий оглядач Денис Попович, через це у Путіна не буде впливу на Африку.

Цей порт був дуже вагомою точкою впливу для Кремля ще з радянських часів. Через базу у Тартусі росіяни підтримували логістику операцій в Африці, ремонтували там свої кораблі й заправляли їх паливом.

Путін сам позбувся єдиної людини, яка могла вберегти його вплив у Сирії

Що цікаво, Путін практично своїми руками розгромив той інструмент, який дозволяв тримати ситуацію в Сирії під контролем. Як зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, мовиться про ПВК "Вагнера", адже російські військові не змогли організувати опір сирійській опозиції.

"Коли вбили Євгєнія Пригожина, то цю приватну військову компанію розділили між міноборони Росії та іншими військовими компаніями", – зауважив Леонов.

Як події в Сирії послаблять позиції Кремля щодо України

Американський політолог Раміз Юнус зауважив, що в перспективі це може посилити позиції новообраного президента США Дональда Трампа у відносинах з Росією, зокрема щодо завершення війни в Україні.

"Для того, щоб показати мир через силу, Трампу потрібно її демонструвати, а послаблення Росії у тій чи іншій географії і є демонстрацією сили", – наголосив Юнус.

Що стосується фронту, то військовий оглядач Денис Попович припустив, що невдачі Росії у Сирії не матимуть прямого впливу на перебіг події по лінії зіткнення в Україні. Проте опосередковано він все ж буде через те, що партнерам нашої держави буде простіше вибудовувати переговорні позиції з Путіним на власних умовах.