Позорное поражение Кремля: что Путин потерял в Сирии и как это сыграет на руку Украине

В Сирии 8 декабря после 50-летнего правления пал режим диктатора Башара Асада. Это стало тотальным провалом России, которая поддерживала режим и имела свои интересы в регионе.

Что потеряла Россия из-за падения режима Башара Асада в Сирии, как Путин собственноручно разгромил единственный инструмент, который мог сохранить его власть в Сирии и как провал России на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине – читайте в обзоре экспертов для 24 Канала.

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Почему события в Сирии – тотальное поражение Путина

Американский политолог Рамиз Юнус заметил, что падение режима Башара Асада в Сирии является тотальным провалом России. Так, стране-агрессору важно иметь свои военные базы в разных географиях. Таким образом Москва изображала мощную страну и использовала это, чтобы продвигать свои интересы на международной арене, в частности, пугала Запад последствиями, если он надумает перейти дорогу России.

"Именно поэтому для России важно иметь какой-то внешний успех и раньше это так и работало. Поэтому сейчас это – большой удар по имиджу России", – объяснил американский политолог.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заметил, что очевидно между Асадом и Путиным были определенные гарантии и обещания по сохранению власти, но сейчас Россия не может их выполнить. Поэтому все договоренности между Путиным и другими диктаторскими режимами теперь могут быть поставлены под сомнение.

"Как оказалось, гарантии России ничего не стоят. Думаю, что впереди будет много переговоров на Ближнем Востоке и в Африке среди тех режимов, которые полагались на Россию как гаранта", – спрогнозировал Леонов.

Российская нефтяная промышленность в опасности

Впрочем, из-за событий в Сирии Москва теряет влияние не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал, что Сирия была пунктом, где Россия контролировала транспортировку нефти.

Если там изменится ситуация, то страны Центральной Азии будут иметь альтернативные пути,

– сказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Кульпа убежден, что из-за этого Россия будет отрезана от основных решений, в частности не сможет влиять на экспорт нефти Казахстана.

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, Россия "играла" в Сирии против возможного строительства трубопровода от Персидского залива в Турцию, через который в Европу поступала бы нефть, ведь его строительство имело бы катастрофические последствия для страны-агрессора.

"Это может стать катастрофой для российской нефтяной промышленности, потому что конкурировать со странами Персидского залива Кремлю будет очень трудно", – подытожил Леонов.

Леонов сказал, что потерял Путин в Сирии: смотрите видео

Кремль может потерять влияние в еще одном важном регионе

Но и это еще не все. Последствиями провала России на Ближнем Востоке может быть и потеря влияния в Средиземноморье. Дело в том, что Кремль имел собственную военную базу в порту Тартус, благодаря которой российские войска могли проводить операции на африканском континенте. Военно-морские силы России уже сбежали оттуда. И, как заметил военный обозреватель Денис Попович, из-за этого у Путина не будет влияния на Африку.

Этот порт был очень весомой точкой влияния для Кремля еще с советских времен. Через базу в Тартусе россияне поддерживали логистику операций в Африке, ремонтировали там свои корабли и заправляли их топливом.

Путин сам избавился от единственного человека, который мог уберечь его влияние в Сирии

Что интересно, Путин практически своими руками разгромил тот инструмент, который позволял держать ситуацию в Сирии под контролем. Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, говорится о ЧВК "Вагнера", ведь российские военные не смогли организовать сопротивление сирийской оппозиции.

"Когда убили Евгения Пригожина, то эту частную военную компанию разделили между минобороны России и другими военными компаниями", – отметил Леонов.

Как события в Сирии ослабят позиции Кремля по Украине

Американский политолог Рамиз Юнус заметил, что в перспективе это может усилить позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией, в частности, в отношении завершения войны в Украине.

"Для того, чтобы показать мир через силу, Трампу нужно ее демонстрировать, а ослабление России в той или иной географии и является демонстрацией силы", – отметил Юнус.

Что касается фронта, то военный обозреватель Денис Попович предположил, что неудачи России в Сирии не будут иметь прямого влияния на ход события по линии соприкосновения в Украине. Однако косвенно оно все же будет из-за того, что партнерам нашего государства будет проще выстраивать переговорные позиции с Путиным на собственных условиях.