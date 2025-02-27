Якби не це, було б набагато страшніше: як живе Херсонщина під постійними ударами росіян

Російські військові активно обстрілюють Херсонщину, зокрема, скидають керовані авіабомби. Противник завдає місцевим жителям значної шкоди.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що за таких умов люди намагаються допомагати один одному.

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Чи поменшало ударів КАБами

Вірлич зазначила, що не можна сказати, що КАБів на Херсонщині поменшало. Цих авіабомб, можливо, було би більше, якби їх не знищували наші військові, не перешкоджали їм долітати до Херсона.

Взагалі за спостереженнями ми бачимо, попри ту страшну картину, яка є на правому березі, якби не було роботи Сил оборони України – це було б набагато страшніше,

– сказала журналістка.

Але, за її словами, росіяни доволі активно обстрілюють саме керованими авіабомбами, зокрема, Бериславський район. А днями КАБ влучив у багатоповерхівку майже в центрі Херсона, коли загинула мама двійнят.

Як люди живуть під частими обстрілами

Журналістка зауважила, що, хоч обстріли доволі часті, люди не квапляться масово переїжджати. На такий крок вони йдуть, якщо в розбитому будинку вже неможливо жити. Але люди стараються переїхати, наприклад, або до родичів, або в житло знайомих. Тобто ті, хто міг чи хотів переїхати, вже зробили це.

За її словами, загалом важко жити в таких умовах. Щодня, наприклад, в якомусь мікрорайоні Херсона немає світла, води або опалення. Комунальні служби міста та громад намагаються якнайшвидше полагодити всі руйнування, які заподіюють росіяни.

Побут цей страшний, але люди, на жаль, навіть до цього звикли,

– зазначила Вірлич.

Водночас, додала вона, це дуже сприяє гуртуванню людей, щоб допомогти один одному, тому що часто бувають випадки, коли навіть працівники екстрених служб не можуть швидко кудись доїхати.