Если бы не это, было бы гораздо страшнее: как живет Херсонщина под постоянными ударами россиян

Российские военные активно обстреливают Херсонскую область, в частности, сбрасывают управляемые авиабомбы. Противник наносит местным жителям значительный ущерб.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что в таких условиях люди стараются помогать друг другу.

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Уменьшились ли удары КАБами

Вирлич отметила, что нельзя сказать, что КАБов на Херсонщине стало меньше. Этих авиабомб, возможно, было бы больше, если бы их не уничтожали наши военные, не мешали им долетать до Херсона.

Вообще, по наблюдениям мы видим, несмотря на ту страшную картину, которая есть на правом берегу, если бы не было работы Сил обороны Украины – это было бы гораздо страшнее,

– сказала журналистка.

Но, по ее словам, россияне достаточно активно обстреливают именно управляемыми авиабомбами, в частности, Бериславский район. А на днях КАБ попал в многоэтажку почти в центре Херсона, когда погибла мама двойняшек.

Как люди живут под частыми обстрелами

Журналистка заметила, что, хотя обстрелы довольно частые, люди не спешат массово переезжать. На такой шаг они идут, если в разбитом доме уже невозможно жить. Но люди стараются переехать, например, либо к родственникам, либо в жилище знакомых. То есть те, кто мог или хотел переехать, уже сделали это.

По ее словам, в общем, в таких условиях трудно жить. Каждый день, например, в каком-то микрорайоне Херсона нет света, воды или отопления. Коммунальные службы города и общин пытаются как можно быстрее починить все разрушения, которые причиняют россияне.

Быт этот страшный, но люди, к сожалению, даже к этому привыкли,

– отметила Вирлич.

В то же время, добавила она, это очень способствует сплачиванию людей, чтобы помочь друг другу, поскольку часто бывают случаи, когда даже работники экстренных служб не могут куда-нибудь быстро доехать.