Летять до 50 кілометрів: авіаексперт пояснив, як Росія збільшила дальність дронів на оптоволокні

Росія збільшила дальність своїх дронів на оптоволокні до 50 кілометрів. Це стало серйозною перешкодою для української логістики.

Раніше дрони на оптоволокні долати відстань у 20 – 25 кілометрів. Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Україна могла першою почати використовувати такі види озброєння, проте відмовилась від цієї ідеї, а згодом у Росії запрацював цей механізм.

Що впливає на відстань дронів на оптоволокні?

Костянтин Криволап зазначив, що в України почали з'являтися дрони на оптоволокні, які можуть летіти на відстань приблизно 30 кілометрів.

Він пояснив, що збільшення дальності польоту залежить від різних технічних показників. Однак вся середина дрона залишається та, якою була, але тоді виникає потреба змінити концепцію керування.

Основне питання у відстані польоту, відповідно, яка довжина котушки і яке бойове спорядження дрона. Адже чим більша котушка, тим менше можна взяти (бойової частини – 24 Канал),

– сказав авіаційний експерт.

Окупанти ж знайшли рішення, яке дозволяє зі збільшеною вагою долітати на 50 кілометрів.

