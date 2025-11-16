Росія вдарила по дитмайданчику в Харкові
- Росіяни вдарили дроном "Молнія" по дитячому майданчику в Харкові.
- Мер міста розповів про наслідки.
16 листопада російські війська обстріляли Харків. Ворог вдарив по місту дроном.
З ранку на Харківщині оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою ударних безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Незадовго до другої години дня у Харкові чули вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили дроном типу "Молнія" по Холодногірському району міста.
Пізніше він уточнив, що влучання сталося по дитячому майданчику. Унаслідок атаки в навколишніх будинках вибито кілька вікон.
На щастя, без постраждалих і загиблих, – розповів міський голова.
Нагадаємо, що вночі Харків теж був під обстрілом. У місті чули вибухи. За словами місцевої влади, дрон "Гербера" впав біля багатоповерхівки в Салтівському районі. І тоді минулося без постраждалих.
Які наслідки останніх атак на Україну?
- Окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Ворожі дрони пошкодили об'єкти енергетики, зокрема сонячну електростанцію.
- У ніч проти 16 листопада противник запустив 176 дронів та одну балістичну ракету. 37 БпЛА влучили по 14 об'єктах.
- Удень 15 листопада ворог спрямував "Герані" на енергооб'єкт у Ніжині. Низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах без світла. Також пошкоджена транспортна інфраструктура.