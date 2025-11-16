Россия ударила по детской площадке в Харькове

16 ноября российские войска обстреляли Харьков. Враг ударил по городу дроном.

С утра в Харьковской области объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове?

Незадолго до двух часов дня в Харькове слышали взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили дроном типа "Молния" по Холодногорскому району города.

Он уточнил, что попадание произошло на детской площадке. В результате атаки в окрестных домах выбито несколько окон.

К счастью – без пострадавших и погибших,

– рассказал городской голова.

Позже Терехов сообщил, что оккупанты также попали по гражданскому предприятию Холодногорского района. Тип БПЛА, которым враг ударил по городу, устанавливается.

Напомним, что ночью Харьков тоже был под обстрелом. В городе слышали взрывы. По словам местных властей, дрон типа "Гербера" упал возле многоэтажки в Салтовском районе. И тогда обошлось без пострадавших.

Каковы последствия последних атак на Украину?