У британській розвідці заявили, що Росія знову вичерпала запаси іранських дронів
Джерело:Міноборони Британії
Росія вичерпала запаси іранських дронів. Однак ворог прагне поповнити їх.
Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Розвідники зазначають, що безпілотники є неефективними для ударів по цілях і використовуються для відволікання української ППО.
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Як Росія використовує іранські дрони
У зведенні зазначають, що повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе (OWA-UAV) в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року.
Раніше українські збройні сили інформували про те, що в період з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки було знищено у перші кілька днів року.
Британські розвідники зазначають, що це вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. Однак вони також припускають, що ворог швидше за все шукатиме варіанти поповнення запасів.
Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет,
– йдеться у зведенні Міноборони Британії.
Нові модифікації "Шахідів"
- На початку лютого у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран модифікує свої безпілотники, які передає Росії, аби бойова частина могла завдати максимальної шкоди інфраструктурним об'єктам в Україні.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що Іран виготовляє близько 10 лінійок різних типів безпілотників.
- Яка кількість цих безпілотників – невідомо. Іран може продовжити надавати свої дрони Росії, аби вона атакувала українські міста, зазначив Ігнат.
- Він пояснив, що дрони типу Shahed-136 задаються по курсу та знищуються під час потрапляння в об'єкт, який його направили. Решта БПЛА є ударних типів, які можуть нести бомби, які вражають цілі.
- Ігнат зазначив, що ці безпілотники можна збивати. "Це звичайна повітряна ціль, яка може бути збита ще на підльоті до місця, яке воно може уразити", – пояснив речник.