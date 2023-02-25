У британській розвідці заявили, що Росія знову вичерпала запаси іранських дронів

Росія вичерпала запаси іранських дронів. Однак ворог прагне поповнити їх.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Розвідники зазначають, що безпілотники є неефективними для ударів по цілях і використовуються для відволікання української ППО.

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Як Росія використовує іранські дрони

У зведенні зазначають, що повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе (OWA-UAV) в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року.

Раніше українські збройні сили інформували про те, що в період з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки було знищено у перші кілька днів року.

Британські розвідники зазначають, що це вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. Однак вони також припускають, що ворог швидше за все шукатиме варіанти поповнення запасів.

Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет,

– йдеться у зведенні Міноборони Британії.

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