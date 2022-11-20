Мовиться про місяці: коли Росія зможе вдарити виробленими в себе іранськими дронами

Видання The Washington Post повідомило, що Росія домовилася з Іраном про запуск виробництва ударних дронів на своїй території. Проте це не станеться швидко.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал. За його словами, те, як швидко окупанти виготовлятимуть безпілотники, залежить від багатьох чинників.

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"Насамперед від бажання країни це розгорнути. Зрозуміло, що не мовиться про тижні. Це справа на місяці. Однозначно, це не буде швидко, тому що навіть розгортання обладнання на наявних потужностях потребує часу. У Росії цей процес може затягнутися, бо хтось захоче додатково заробити", – сказав Ігнат.

Чому Іран хоче перенести виробництво

Ігнат зазначив, що Росія й так виготовляє безпілотники у достатній кількості: є ударні та розвідувальні дрони. На думку речника, Іран хоче уникнути санкцій, передавши окупантам так звані мопеди та їхню технологію виготовлення.

Повітряна оборона України посилюється у будь-якому разі. Ми без ейфорії все сприймаємо (збиття дронів – 24 канал), бо це досвід наших людей, самовіддача військових, – сказав Ігнат.

Він додав, що війна перейшла в етап, коли дронів з'являється все більше. Відтак, потрібно захищатися і самим збільшувати кількість безпілотників, які діставатимуть противника в глибокому тилу.

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