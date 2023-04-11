Мають колосально високу швидкість: чи можуть ЗСУ боротися з керованими авіабомбами

Останнім часом російські окупанти все частіше завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Україні, зокрема по фронтових регіонах. Наразі ЗСУ не можуть з ними боротися. Для цього потрібні винищувачі F-16.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, російські керовані авіабомби мають колосально високу швидкість.

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Побороти керовані авіабомби зможуть F-16

Черник зазначив, що коли керована авіабомба вже скинута з авіаносія, боротися із нею неможливо. Бомба має колосально високу швидкість – 1 500 кілометрів за годину, тому її не можна перехопити.

Військовий експерт підкреслив, що з допомогою якісної авіації можна перехопити носія цієї авіаційної бомби.

Це можливо тільки із допомогою дуже якісної авіації. F-16 можуть нести на своєму борту ракети AIM-120 AMRAAM, котрі можуть завдавати уражень до 164 кілометрів. Саме це нам потрібно,

– переконаний він.

Черник про керовані авіабомби росіян: дивіться відео

Що відомо про авіаційні бомби, які є в Росії