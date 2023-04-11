Мають колосально високу швидкість: чи можуть ЗСУ боротися з керованими авіабомбами
Останнім часом російські окупанти все частіше завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Україні, зокрема по фронтових регіонах. Наразі ЗСУ не можуть з ними боротися. Для цього потрібні винищувачі F-16.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, російські керовані авіабомби мають колосально високу швидкість.
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Побороти керовані авіабомби зможуть F-16
Черник зазначив, що коли керована авіабомба вже скинута з авіаносія, боротися із нею неможливо. Бомба має колосально високу швидкість – 1 500 кілометрів за годину, тому її не можна перехопити.
Військовий експерт підкреслив, що з допомогою якісної авіації можна перехопити носія цієї авіаційної бомби.
Це можливо тільки із допомогою дуже якісної авіації. F-16 можуть нести на своєму борту ракети AIM-120 AMRAAM, котрі можуть завдавати уражень до 164 кілометрів. Саме це нам потрібно,
– переконаний він.
Черник про керовані авіабомби росіян: дивіться відео
Що відомо про авіаційні бомби, які є в Росії
- Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, які оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль.
- Відомо, що у Росії є керовані авіаційні бомби УПАБ-500В з вагою 500 кілограмів та "Гром-Е2", який є варіантом "Гром-Е1" без двигуна і збільшеною в 1,5 раза бойовою частиною. Однак даних про масове виробництво таких бомб немає.
- Також в Росії декларували прийняття на озброєння плануючої бомби "Дрель" з вагою 540 кілограмів, яка має дальність планування до 30 кілометрів та замість осколово-фугасної бойової частини несе 15 самоприцільних суббоєприпасів.
- Для скидання бомб такого типу російські літаки не заходять в зону ураження української ППО. Тому ці бомби несуть серйозну небезпеку. Відстань, на яку ворог може скинути такі боєприпаси залежить від швидкості літака та висоти, яку він може набрати. Під загрозою ударів такими бомбами є прикордонні та прифронтові райони, зокрема Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя та навколишні населені пункти.
- Найефективнішим засобом проти керованих авіаційних бомб є знищення її носія – винищувача. Зараз ворог користується тим, що розуміє радіус дії української ППО, яка не здатна вражати його винищувачі на пускових позиціях.