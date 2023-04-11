Обладают колоссально высокой скоростью: могут ли ВСУ бороться с управляемыми авиабомбами

В последнее время российские оккупанты все чаще наносят удары управляемыми авиационными бомбами по Украине, в том числе – по фронтовым регионам. В настоящее время ВСУ не могут с ними бороться. Для этого требуются истребители F-16.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, российские управляемые авиабомбы обладают колоссально высокой скоростью.

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Преодолеть управляемые авиабомбы смогут F-16

Черник отметил, что когда управляемая авиабомба уже сброшена с авианосителя, бороться с ней невозможно. Бомба имеет колоссально высокую скорость – 1 500 километров в час, поэтому ее нельзя перехватить.

Военный эксперт подчеркнул, что с помощью качественной авиации можно перехватить носителя этой авиационной бомбы.

Это возможно только с помощью очень качественной авиации. F-16 могут нести на своем борту ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут наносить поражения до 164 километров. Именно это нам нужно,

– убежден он.

Черник об управляемых авиабомбах россиян: смотрите видео

Что известно об авиационных бомбах, которые есть в России