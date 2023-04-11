Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, российские управляемые авиабомбы обладают колоссально высокой скоростью.
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Преодолеть управляемые авиабомбы смогут F-16
Черник отметил, что когда управляемая авиабомба уже сброшена с авианосителя, бороться с ней невозможно. Бомба имеет колоссально высокую скорость – 1 500 километров в час, поэтому ее нельзя перехватить.
Военный эксперт подчеркнул, что с помощью качественной авиации можно перехватить носителя этой авиационной бомбы.
Это возможно только с помощью очень качественной авиации. F-16 могут нести на своем борту ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут наносить поражения до 164 километров. Именно это нам нужно,
– убежден он.
Черник об управляемых авиабомбах россиян: смотрите видео
Что известно об авиационных бомбах, которые есть в России
- Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, оснащенные аэродинамическими поверхностями и системой наведения для увеличения вероятности попадания в цель.
- Известно, что в России есть управляемые авиационные бомбы УПАБ-500В с весом 500 килограммов и "Гром-Е2", являющийся вариантом "Гром-Е1" без двигателя и увеличенной в 1,5 раза боевой частью. Однако данных о массовом производстве таких бомб нет.
- Также в России декларировали принятие на вооружение планирующей бомбы "Дрель" весом 540 килограммов, которая имеет дальность планировки до 30 километров и вместо осколово-фугасной боевой части несет 15 самоприцельных суббоеприпасов.
- Для сброса бомб такого типа российские самолеты не заходят в зону поражения украинской ПВО. Поэтому эти бомбы несут серьезную опасность. Расстояние, на которое враг может сбросить такие боеприпасы, зависит от скорости самолета и высоты, которую он может набрать. Под угрозой ударов такими бомбами приграничные и прифронтовые районы, в частности Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и окрестные населенные пункты.
- Самым эффективным средством против управляемых авиационных бомб является уничтожение ее носителя – истребителя. Сейчас враг пользуется тем, что понимает радиус действия украинской ПВО, не способной поражать его истребители на пусковых позициях.