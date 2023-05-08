Частина ракет не долетіла до Одещини під час нічної атаки: у Повітряних силах назвали причини

Російські військові вночі 8 травня атакували Одеську область. Війська агресора випустили по регіону потужні крилаті ракети Х-22.

Близько опівночі російські окупанти атакували Одеську область із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього було здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

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У Повітряних Силах розповіли, що сталося з ракетами окупантів

Унаслідок атаки частина ракет не досягла своїх цілей.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив деталі нічної атаки. За його словами, Росія підняла 7 літаків, які випустили до 8 крилатих ракет Х-22. Саме цією смертоносною ракетою Росія 14 січня атакувала будинок у Дніпрі.

Ігнат розповів, що частина з ракет долетіла до Одеської області, внаслідок чого були уражені певні об'єкти. Він зазначив, що про наслідки влучань повідомить місцева військова адміністрація.

Разом з тим, речник Повітряних Сил повідомив, що решта ракет не досягли своїх цілей. За його словами, ракети могли самоліквідуватися або впасти внаслідок моральної застарілості.

Ігнат підкреслив, що Росія дедалі більше застосовує радянське застаріле озброєння, яким і є ракета типу Х-22. За його словами, Х-22 – це фактично найпотужніша ракета, бойова частина якої складає 950 кілограмів.

Водночас це вкрай не точна ракета, відхилення від цілі якої допустиме до 600 метрів. Ігнат розповів, що цими ракетами противник намагається вражати Південь України.

Через те, що ракета не точна, – стаються влучання у цивільні об'єкти, що доводить те, що Х-22 – це зброя для тероризму.

Чи може Україна збивати ракети Х-22

У березні Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, які ракети здатні збивати українські сили ППО. Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика.

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Тоді Ігнат інформував, що жодна з понад 120 ракет Х-22, які були випущені з початку повномасштабної агресії, не була збита.

Речник пояснював, що ракету вкрай складно перехопити через її високу швидкість. Зокрема, бойова обслуга С-300 має близько 40 секунд, якщо Х-22 залетить у їхню зону відповідальності.

Цю ракету можуть збити ЗРК, які працюють в автоматичному режимі, зокрема, німецький Iris-T, норвезький NASAMS, американський Patriot, чи SAMP/T. Втім, Україні потрібно багато таких комплексів.