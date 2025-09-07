Росія вночі запустила понад 800 БпЛА та десяток ракет: зафіксовано влучання на 37 локаціях
- У ніч проти 7 вересня противник завдав комбінованого удару по Україні.
- Ворог використав 818 засобів повітряного нападу
- Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
В ніч проти 7 вересня російські окупанти цинічно тероризували Україну та її населення. Ворожі сили запустили понад 800 дронів та понад десяток ракет.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну
Чим Росія атакувала Україну 7 вересня?
Вночі 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.
Загалом, як зазначили в Повітряних силах, для удару ворог використав 818 засобів повітряного нападу.
Так, росіяни запустили 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.
Крім цього, загарбники атакували ракетами, запустивши:
- 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області,
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль, зокрема:
- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
4 крилаті ракети Іскандер-К.
Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил
Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях,
– повідомили в Повітряних силах.
Станом на о пів на 9 годину ранку ворожа атака така триває. За даними ПС, в повітряному просторі України фіксують ще декілька російських БпЛА.
"Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" – наголосили військові.
Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки
Попередня комбінована атака по Україні: основне
У ніч проти 3 вересня росіяни також завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.
Загалом, ворожі сили застосували 526 засобів повітряного нападу.
Зокрема, для атаки військо Кремля тоді використало 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також 14 крилатих ракет Калібр та 7 крилатих ракет Х-101.
За даними ПС, тоді було зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.