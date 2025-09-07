Укр Рус
24 Канал Головні новини Росія вночі запустила понад 800 БпЛА та десяток ракет: зафіксовано влучання на 37 локаціях
7 вересня, 08:38
3

Росія вночі запустила понад 800 БпЛА та десяток ракет: зафіксовано влучання на 37 локаціях

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У ніч проти 7 вересня противник завдав комбінованого удару по Україні.
  • Ворог використав 818 засобів повітряного нападу
  • Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

В ніч проти 7 вересня російські окупанти цинічно тероризували Україну та її населення. Ворожі сили запустили понад 800 дронів та понад десяток ракет.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну 

Чим Росія атакувала Україну 7 вересня?

Вночі 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування. 

Загалом, як зазначили в Повітряних силах, для удару ворог використав 818 засобів повітряного нападу. 

Так, росіяни запустили 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Крім цього, загарбники атакували ракетами, запустивши:

  • 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області,
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль, зокрема:

  • 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
    4 крилаті ракети Іскандер-К.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, 
– повідомили в Повітряних силах.

Станом на о пів на 9 годину ранку ворожа атака така триває. За даними ПС, в повітряному просторі України фіксують ще декілька російських БпЛА.

"Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" – наголосили військові.

Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки 

Попередня комбінована атака по Україні: основне

  • У ніч проти 3 вересня росіяни також завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

  • Загалом, ворожі сили застосували 526 засобів повітряного нападу.

  • Зокрема, для атаки військо Кремля тоді використало 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також 14 крилатих ракет Калібр та 7 крилатих ракет Х-101.

  • За даними ПС, тоді було зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.