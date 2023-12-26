Проблеми ще з часів Сирії: авіаційний експерт оцінив втрати російських літаків і пілотів

26 грудня 2023, 13:37
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Україні вдається ефективно нищити ворожу авіацію. Лише за грудень 2023 року кількість збитих російських літаків суттєво збільшилась.

Тільки за останні дні грудня Росія втратила ту кількість Су-34, які побудувала за весь 2020 рік. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що ці літаки збивають на різних ділянках фронту.

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Українська ППО зміцніла

Знищення російських повітряних суден підтвердили одразу на декількох напрямках: Донецькому, Херсонському та Одеському. Це свідчить про те що наша протиповітряна оборона може захищати майже 4 тисячі кілометрів загальної лінії фронту.

Ми готові до передачі F-16 й до того, щоб забезпечити їм гідну роботу. Щодо протиповітряної оборони, то більшість країн вже хочуть перейняти досвід наших мобільних вогневих груп,
– зауважив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що окрім систем Patriot, у нас є імплементація закордонних ракет "земля-повітря", які разом із радянськими системами протиповітряної оборони, дуже влучно працюють.

"У Росії є проблеми з пілотами ще з часів операцій у Сирії. Тоді міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявляв про потребу збільшити напрямки, за якими навчатимуть пілотів, та залучати їх до стратегічної й тактичної авіації", – додав Храпчинський.

Які проблеми є в російській авіаційній галузі

Війна в Україні також суттєво вплинула на хід справ. Серед загиблих російських пілотів більшість були інструкторами, які могли навчати інших.

"Найближчим часом все це проявиться у зменшенні вильотів або навіть у таких випадках, як у Єйську, коли Су-34 влетів у будівлю, бо його екіпаж був непідготовленим", – розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Якщо говорити про російську авіацію, то її певне піднесення почалося у 2002 році. Тоді стало зрозуміло, що більшість літаків, які будували окупанти, не є конкурентоспроможними. Через це вони почали підписувати контракти з великими закордонними країнами, які постачали їм високотехнологічну складову: чіпи, радари, системи стеження.

Відтак до 2014 року Росія збільшувала кількість своїх літаків і робила їх доволі якісними. Проте у 2014 році ввели перші санкції, а з початком повномасштабної війни обмеження стали ще серйознішими. Вони заблокували певні можливості росіян.

Те, що ми бачимо сьогодні – це те, що вони змогли вберегти або отримали через постачання компонентів. Тепер Росія намагається будувати нові літаки. Але навіть на прикладі Су-34 ми бачимо, що у 2022 році обіцяли побудувати близько 10 суден, а побудували 3. Так впливають санкції,
– підкреслив Храпчинський.

Однак не треба забувати, що країна-агресорка знає, як обходити обмеження і добре вміє це робити. Варто підкреслити, що заявлені тактико-технологічні характеристики літаків насправді не відповідають дійсності. Наприклад, у деяких випадках екіпаж не встигає катапультуватися з літака.

"Все, що заявляє Кремль стосовно можливостей своїх літаків треба ділити навпіл", – наголосив Храпчинський.

ЗСУ збили російські бомбардувальники: що відомо

  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук 22 грудня повідомив, що на Південному напрямку українські захисники "приземлили" 3 російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. За його словами, це сталося опівдні, а саме збиття є "відповіддю" росіянам за образливе послання, яке вони раніше залишили на своїх "Шахедах".
  • Успішна операція також відбулася 5 грудня. Тоді в районі острова Зміїний вдалося ліквідувати російський бомбардувальник Су-24М. У Повітряних силах зауважили, що літак під прикриттям винищувача намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Однак вороже повітряне судно вдалося вчасно знищити.
  • Російські військові також влучно "приземляють" власні літаки. Так 17 грудня у ворога стало менше на один Су-25. Командувач Повітряних сил іронічно зазначив, що до цього причетна не українська ППО, а "чіткі та злагоджені дії російських зенітників". Він подякував їм від усього українського народу.

Автор: Наталя Бельзецька