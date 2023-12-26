Проблемы еще со времен Сирии: авиационный эксперт оценил потери российских самолетов и пилотов

Украине удается эффективно уничтожать вражескую авиацию. Только за декабрь 2023 года количество сбитых российских самолетов существенно увеличилось.

Только за последние дни декабря Россия потеряла то количество Су-34, которые построила за весь 2020 год. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что эти самолеты сбивают на разных участках фронта.

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Уничтожение российских воздушных судов подтвердили на нескольких направлениях: Донецком, Херсонском и Одесском. Это свидетельствует о том, что наша противовоздушная оборона может защищать почти 4 тысячи километров общей линии фронта.

Мы готовы к передаче F-16 и обеспечим им достойную работу. Что касается противовоздушной обороны, то большинство стран уже хотят перенять опыт наших мобильных огневых групп,

– заметил Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что кроме систем Patriot, у нас есть имплементация зарубежных ракет "земля-воздух", которые вместе с советскими системами противовоздушной обороны очень точно работают.

"У России есть проблемы с пилотами еще со времен операций в Сирии. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о необходимости увеличить направления, по которым будут обучать пилотов, и привлекать их к стратегической и тактической авиации", – добавил Храпчинский.

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Война в Украине также оказала существенное влияние на ход дел. Среди погибших российских пилотов большинство были инструкторами, которые могли учить других.

"В ближайшее время все это проявится в уменьшении вылетов или даже в таких случаях, как в Ейске, когда Су-34 влетел в здание, потому что его экипаж был неподготовленным", – рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

Если говорить о российской авиации, то ее определенный подъем начался в 2002 году. Тогда стало понятно, что большинство самолетов, которые строили оккупанты, не конкурентоспособны. Поэтому они начали подписывать контракты с крупными зарубежными странами, которые поставляли им высокотехнологичную составляющую: чипы, радары, системы слежения.

Следовательно, до 2014 года Россия увеличивала количество своих самолетов и делала их достаточно качественными. Однако в 2014 году ввели первые санкции, а с началом полномасштабной войны ограничения стали еще более серьезными. Они заблокировали некоторые возможности россиян.

То, что мы видим сегодня – это то, что они смогли уберечь или получили через поставки компонентов. Теперь Россия пытается строить новые самолеты. Но даже на примере Су-34 мы видим, что в 2022 году обещали построить около 10 судов, а построили 3. Так влияют санкции,

– подчеркнул Храпчинский.

Однако не надо забывать, что страна-агрессор знает, как обходить ограничения и хорошо умеет это делать. Следует подчеркнуть, что заявленные тактико-технологические характеристики самолетов на самом деле не соответствуют действительности. К примеру, в некоторых случаях экипаж не успевает катапультироваться с самолета.

"Все, что заявляет Кремль о возможностях своих самолетов, надо делить пополам", – подчеркнул Храпчинский.

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