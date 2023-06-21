Небезпека не від аміаку: кандидат хімічних наук розповів, чим загрожує підрив "Титану" в Криму

Російські окупанти створили чергову загрозу, замінувавши підприємство "Кримський титан". Водночас справжню небезпеку становить не аміак, а сульфатна кислота.

Про це 24 Каналу сказав кандидат хімічних наук, блогер Гліб Репіч. Водночас він заспокоїв, що ця кислота не утворюватиме одразу якусь хмару диму, від якого можуть усі загинути.

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Наскільки небезпечний аміак

Репіч зазначив, що можливий підрив "Кримського титану" загрожує нам великою екологічною шкодою у майбутньому, тому що там велика кількість сульфатної кислоти. Натомість аміаку там відносно мало, бо мовиться про холодильні установки цього заводу.

Кандидат хімічних наук зауважив, що аміак легший за повітря й, на щастя, не має здатності стелитися над землею, як, наприклад, це робить хлор. Тому ураження на великих відстанях є малоймовірним, оскільки він дуже легко розсіюється в атмосфері.

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Яка загроза від сульфатної кислоти

Але, зауважив Репіч, є нюанс щодо кислоти. Вона не утворюватиме одразу якусь хмару кислотного диму, від якого всі можуть загинути. Однак це може спричинити кислотні опади, які, по перше, – пошкоджуватимуть металеві вироби.

По-друге, це дуже критично для екології, тому що ці опади підвищують кислотність ґрунту та знижують його родючість,

– сказав кандидат хімічних наук.

Він нагадав, що в середині минулого століття, коли в Європі було відносно багато "брудних" заводів, особливо в Чехії, Німеччині, там було настільки багато викидів, зокрема сульфатної кислоти, що дощі, які випадали, спричиняли висихання лісів.

Мінус ще й у тому, додав Репіч, що кислота й випари у вигляді хмар можуть переноситися на великі території, тобто можуть уражати не лише Крим, а й континентальну частину України.

Щодо небезпеки для шкіри людини, то кандидат хімічних наук додав, що вона досить добре захищена від кислот. Однак усе ж це не вітамін, тому багаторазове потрапляння цієї кислоти на шкіру шкодитиме і їй, і волоссю.

Що відомо про замінування "Кримського титану"