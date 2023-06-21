Опасность не от аммиака: кандидат химических наук рассказал, чем грозит подрыв "Титана" в Крыму

Российские оккупанты создали очередную угрозу, заминировав предприятие "Крымский титан". В то же время большую опасность представляет не аммиак, а сульфатная кислота.

Об этом 24 Каналу сказал кандидат химических наук, блогер Глеб Репич. В то же время он успокоил, что эта кислота не будет образовывать сразу какое-то облако дыма, от которого могут все погибнуть.

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Насколько опасен аммиак

Репич отметил, что возможный подрыв "Крымского титана" грозит нам большим экологическим ущербом в будущем, потому что там большое количество сульфатной кислоты. А аммиака там относительно мало, так как речь идет о холодильных установках данного завода.

Кандидат химических наук отметил, что аммиак легче воздуха и, к счастью, не способен стелиться над землей, как, например, это делает хлор. Поэтому поражение на больших расстояниях маловероятно, поскольку он очень легко рассеивается в атмосфере.

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Какая угроза от сульфатной кислоты

Но, заметил Репич, есть нюанс относительно кислоты. Она не будет образовывать сразу какое-то облако кислотного дыма, от которого все могут погибнуть. Однако это может вызвать кислотные осадки, которые, во-первых, – будут повреждать металлические изделия.

Во-вторых, это очень критично для экологии, потому что эти осадки повышают кислотность почвы и снижают ее плодородие,

– сказал кандидат химических наук.

Он напомнил, что в середине прошлого века, когда в Европе было относительно много "грязных" заводов, особенно в Чехии, Германии, там было настолько много выбросов, в частности сульфатной кислоты, что выпадавшие дожди приводили к высыханию лесов.

Минус еще и в том, добавил Репич, что кислота и испарения в виде облаков могут переноситься на большие территории, то есть могут поражать не только Крым, но и континентальную часть Украины.

Что касается опасности для кожи человека, то кандидат химических наук добавил, что она достаточно хорошо защищена от кислот. Однако все же это не витамин, поэтому многократное попадание данной кислоты на кожу повредит и ей, и волосам.

Что известно о заминировании "Крымского титана"