9 листопада, 21:23
Росія вчергове запускає дрони на українські міста: де існує загроза
Небо над Україною знову неспокійне через ворожі БпЛА. Ввечері 9 листопада російські дрони летять з кількох напрямків.
Інформацію про небезпеку для різних регіонів України через атаку російських безпілотників зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Залишатися небезпечно: на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошують обов'язкову евакуацію
Куди летять дрони?
Відстежуйте повітряну тривогу у своїй області
Групи БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс – південний, також дрони на Харківщині з північного сходу. БпЛА фіксують і на сході Дніпропетровщини. БпЛА на Сумщині на півночі від Конотопа, курс – північно-східний.
20:50, 09 листопада
Групи БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс – південний, також дрони на Харківщині з північного сходу.
БпЛА фіксують і на сході Дніпропетровщини.
БпЛА на Сумщині на півночі від Конотопа, курс – північно-східний.