24 Канал Новини України Росія вчергове запускає дрони на українські міста: де існує загроза
9 листопада, 21:23
Росія вчергове запускає дрони на українські міста: де існує загроза

Тетяна Бабич

Небо над Україною знову неспокійне через ворожі БпЛА. Ввечері 9 листопада російські дрони летять з кількох напрямків.

Інформацію про небезпеку для різних регіонів України через атаку російських безпілотників зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять дрони?

Відстежуйте повітряну тривогу у своїй області

 

20:50, 09 листопада

Групи БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс – південний, також дрони на Харківщині з північного сходу.

БпЛА фіксують і на сході Дніпропетровщини.

БпЛА на Сумщині на півночі від Конотопа, курс – північно-східний.