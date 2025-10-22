Росія запустила по Україні понад 400 БпЛА та майже 30 ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 22 жовтня Росія вкотре масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилося 10 українських областей.

Загалом 433 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також "Діти перелякалися": під час нічної атаки було пошкоджено будинок нардепки Стефанишиної

Скільки цілей вдалося збити ППО?

З 19:00 21 жовтня та протягом ночі на 22 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу 28 ракет, 15 із них – балістичних, та 405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ АР Крим).

Цієї ночі Росія запустила:

близько 250 "Шахедів";

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська області Росії, ТОТ Донецької області);

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька області Росії, ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської області Росії;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із ТОТ Запорізької області.

У Повітряних силах зазначають, що цього разу основним напрямком удару була Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною було збито або подавлено 349 повітряних цілей, а саме 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), 8 крилатих ракет Іскандер-К, 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 дронів на 26 локаціях, а також падіння уламків на 19 локаціях. Окрім цього, 17 БпЛА не досягли своїх цілей (локаційно втрачені).