Росія зливає Китай: політолог назвав ознаки, що вказують на це

У Китаї систематично відбуваються зникнення високопосадовців за таємничих обставин. Так, колишній глава МЗС Китаю Цінь Ган після звільнення з посади в липні 2023 року спочатку зник, а 6 грудня стало відомо, що він помер у військовому госпіталі Пекіна.

За попередньою інформацією, Цінь Ган міг скоїти самогубство або загинути внаслідок тортур. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, як Росія може бути причетною та чому політика Сі Цзіньпіна пов'язана з минулими образами.

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Росія завжди грала проти Китаю

За словами Давидюка, співпраця будь-яких країн із Росією завжди завершується "російською рулеткою". Починається все яскраво, багато обіцянок та гарних слів, а закінчується сумом та "випадковим" зникненням людей.

Ці ігри, які почалися, вони дуже важливі Китаю для розуміння, що Росія не грає за них. Росія скиглить та прибігає, коли їм щось потрібно, але на зовнішніх ринках, зокрема на Заході, Росія грає проти Китаю, зливаючи його інтереси та секрети, намагаючись не допустити посилення Китаю,

– наголосив політолог.

Росія при можливості зажди стикає "лобами" Захід та Піднебесну. Москва створює хаос, не має друзів та заздрить Пекіну. Китай – це соціалістичний та комуністичний проєкт, у якого вийшло, а в Росії – ні, окупанти не змогли побудувати велику й сильну державу.

Росіяни створили країну лузерів та минулого, на залишках якого намагаються грати з китайцями. Водночас Китай посідає друге місце у світі за економікою, хоча починав також з низів.

Піднебесна не грала в ігри, коли виходила на зовнішні ринки та умовне поле бою. Зараз Пекін зрозумів, що можна вербувати китайських міністрів та шантажувати посадовців коханкою, яка ще залишилася з часів навчання в інституті.

Західні ЗМІ писали різні версії звільнення ексголови МЗС Китаю Цінь Гана. Навіть особисті, що буцімто він має коханку та зв'язки зі США.

"Вони з таким не стикалися. Це таке притирання на зовнішньополітичній арені. Ну, Китай вчиться і хоче бути на першому місці – треба звикати до таких речей, їх буде багато", – зауважив Давидюк.

Політика Сі – складні минулі перипетії

На думку Давидюка, Сі Цзіньпін здивований, що на високому політичному рівні людина з першого рукостискання може працювати на ідеологічного ворога.

Як бачимо, Сі ухвалює рішення та карає не просто звільненнями. Теж створює прецеденти, щоб було розуміння для інших яким чином працює система та машина,

– припустив Микола Давидюк.

Згадаймо випадок, коли у 1962 батько Сі Цзіньпіна, як свого часу й Ден Сяопін, був репресований. Колишнього близького соратника Мао Цзедуна звинуватили в антипартійній змові та вислали з Пекіна до провінції Хенань (китайський Сибір), а у роки "культурної революції" тримали під арештом.

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Коли Сі Цзіньпін зростав у Комуністичній партії Китаю, він пам'ятав образу й вже життя карав прибічників з лінії Ден Сяопіна. Очоливши Китай, Сі зосередив у своїх руках партійну владу та встановив контроль над армією. Від початку свого правління Сі Цзіньпін розгорнув масштабну антикорупційну кампанію, що призвела до арешту багатьох чиновників.

Сі потім створив своє НАБУ з хлопців, чиї сім'ї теж постраждали від партійних перипетій. Вони займалися допитами, не давали спати. Сі достатньо автократичний. У нього є своє розуміння великого Китаю, тому він йде до цього достатньо чітко, дивлячись на людей як на ресурс та матеріали,

– підсумував Микола Давидюк.

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