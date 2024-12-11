Це і є агонія, — у Зеленського назвали причини поразки Кремля в Сирії

Падіння влади Башара Асада та його втеча з Сирії стало відчутною поразкою Росії на Близькому Сході. Невдовзі Москва може втрати власні військові бази в країні. Подій в Сирії продемонстрували слабкість Кремля.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що вплив у Сирії мав велике значення для Росії. Тому вона разом з Іраном через сьогоднішню ситуацію на Близькому Сході має програшну позицію.

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Замінюють побудову контролю понтами

"Росія втратила суттєвий вплив на Близький Схід. Сирія була важлива для Кремля, тому що вона блокувала газогін з Катару через Туреччину до Південної Європи", – пояснив радник глави ОПУ.

Водночас це обнулило можливості Росії впливати через північні газові потоки на європейську політику.

Росія не має стратегії розвитку окрім формування нестабільних регіонів шляхом, зокрема, воєнних провокацій на цих територіях. Також Москва не зацікавлена в тому, щоб десь була стабільність, а має на меті хаотизацію міжнародних відносин. Росія не має ресурсу для того, щоб це все контролювати,

– наголосив він.

Росіяни, за словами Подоляка, замінюють побудову контролю понтами. Мовляв, вони нібито все контролюють. А потім приходять, наприклад, повстанці в Сирії, і з'ясовується, що Росія нічого не може зробити.

Всі вважали, що Україна як суб'єктна країна відсутня, а Росія зможе швидко ліквідувати мілітарним шляхом таку велику країну в Європі як Україна. Однак Кремль також виявися неспроможним. Зараз схожа ситуація відбувається в Грузії.

Подоляк має сумнів, що тиск на протестувальників вчиняє уряд Іраклі Кобахідзе, адже це модель поведінки і тип боротьби росіян. Тому в Грузії, напевно, присутні російські інструктори та виконавці.

Це і є агонія не дорослої імперії, тому що у Росії немає ідеології, немає стратегії. Там є достатньо примітивний диктатор, і як тільки виникає криза, він зникає,

– зауважив Михайло Подоляк.

Водночас проблема не в Путіні і не в Росії, а в тому, на думку радника глави ОПУ, що сучасна європейська політика не має прямого індивідуального лідерства. А є тільки колективна тривала дискусія.

Це єдине, що дає шанс Росії на виживання. Поки не буде цієї дискусії, не будуть ухвалюватись швидкі рішення, не буде бажання брати на себе індивідуальну відповідальність, це буде стимулювати Росію продовжувати агресію не тільки в Україні,

– додав він.

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує помститися за падіння влади Асада. Президент України наголосив, що режим Асада тримався виключно на насильстві, і саме такими є "усі режими, які підтримує Путін". Тому, за словами Зеленського, "Асад і Путін – співучасники у насильстві", і вони не можуть вижити один без одного.