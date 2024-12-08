5 грудня Зеленський увів санкції проти грузинських парламентарів. Він говорив, що "Грузинська мрія" працює в інтересах Росії і не чує власний народ.

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Під час протестів у Грузії побито знімальну групу

Постраждали оператор Георгій Шецірулі та журналістка Мака Чіхладзе, які працюють на опозиційному телеканалі "Пірвелі". Нападники поводилися дуже жорстоко і всі були в масках. Окрім того, що вони били оператора ногами, ще й відібрали в нього камеру.

Момент нападу на ЗМІ у Тбілісі потрапив на відео (обережно, чутливі кадри 18+!):

"Ехо Кавказа" пише, що поліція не втручалася, а сама подія відбулася в кількох метрах від парламенту. Також було побито члена "Коаліції за зміни" Дуту Петрідіса.

Люди допомагають пораненим: дивіться відео (обережно, чутливі кадри 18+!)

Добре помітно, що в постраждалих скривавлена голова. Тобто нападники били просто по голові. Такі антиопозиційні групи вже назвали тітушками – за аналогією з українським Майданом.

Через це група мітингувальників пообіцяла захист тим, хто підтримує протести проти "Грузинської мрії". Вони, імовірно, патрулюватимуть вулиці, прилеглі до парламенту.

Згодом опозиція помітила спецпризначенців і вже готувалася до розгону протесту. Але комунальники почали встановлювати ялинку.