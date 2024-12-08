5 декабря Зеленский ввел санкции против грузинских парламентариев. Он говорил, что "Грузинская мечта" работает в интересах России и не слышит собственный народ.

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Во время протестов в Грузии избита съемочная группа

Пострадали оператор Георгий Шецирули и журналистка Мака Чихладзе, которые работают на оппозиционном телеканале "Пирвели". Нападавшие вели себя очень жестоко и все были в масках. Кроме того, что они били оператора ногами, то еще и отобрали у него камеру.

Момент нападения на СМИ в Тбилиси попал на видео (осторожно, чувствительные кадры 18+!):

"Эхо Кавказа" пишет, что полиция не вмешивалась, а само событие произошло в нескольких метрах от парламента. Также был избит член "Коалиции за перемены" Дуту Петридис.

Люди помогают раненым: смотрите видео (осторожно, чувствительные кадры 18+!)

Хорошо заметно, что у пострадавших голова в крови. То есть нападавшие били прямо по голове. Такие антиоппозиционные группы уже назвали титушками – по аналогии с украинским Майданом.

Из-за этого группа митингующих пообещала защиту тем, кто поддерживает протесты против "Грузинской мечты". Они, предположительно, будут патрулировать улицы, прилегающие к парламенту.

Впоследствии оппозиция заметила спецназовцев и уже готовилась к разгону протеста. Но коммунальщики начали устанавливать елку.