Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннее обращение президента Украины.

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Украина ввела санкции против властей Грузии

Владимир Зеленский утром 5 декабря сообщил, что подписал указ о введении санкций против части власти Грузии, которая сейчас сдает страну российскому диктатору Путину. Соответствующим решением президент Украины ввел в действие решение СНБО.

Украинский лидер подчеркнул, что именно из-за части власти, которая сейчас сдает страну России, в Грузии и вспыхнули протесты. Кроме того, Зеленский обратился и к партнерам, ведь в таких ситуациях надо действовать быстро и решительно.

Важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит. И надо действовать. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать не принципиально, то дальше – потерянные десятилетия, и страны лишены свободы,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что странам стоит вместе защищаться от агрессивного режима Москвы, поэтому нельзя терять в регионе ни Грузию, ни Молдову, ни Украину.

Поэтому, Украина применила санкции против главы правящей и пророссийской партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзина Иванишвили и его сообщников. В целом ограничения применили против 19 пророссийских грузинских политиков.

Почему в Грузии вспыхнули протесты

После проведения выборов в Грузии вспыхнули массовые протесты. Причиной этого стал ряд событий. Во-первых, на выборах победила "Грузинская мечта", которая открыто демонстрирует пророссийскую позицию и приверженность Кремлю. Во-вторых, власть отказалась от евроинтеграции.

Сейчас провластные телеканалы Грузии не освещают протесты. Продолжается задержание оппозиционеров. Так, 4 декабря стало известно о задержании Николоза Гварамии – одного из лидеров оппозиции и бывшего министра юстиции, науки и образования Грузии. Сейчас его держат в изоляторе. Адвокат задержанного сообщил, что Гварамия был избит силовиками. Вскоре состоится суд над ним.

Кроме того, 3 года тюрьмы грозит и Алеко Элисашвили – одному из лидеров коалиции "Сильная Грузия" и лидеру партии "Граждане".