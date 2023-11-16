Це дуже серйозна загроза: як Силам оборони протидіяти новій модифікації "Ланцета"
Росія намагається не програти у "війні технологій", задля чого постійно покращує зразки наявної у себе зброї. Відповідно діє й Україна, намагаючись перешкодити намірам противника.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, для того, щоб відвернути загрозу від "Ланцетів", найкращим рішенням є комплекси РЕБ.
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Триває війна дронів
Останні військові конфлікти можна вважати початком абсолютно нового розділу в історії військової справи. Адже тепер маленький безпілотник, вдало запущений по незахищених позиціях противника, може знищувати техніку, вартістю в мільйони доларів. Завдяки цьому постало абсолютно нове поле боротьби, в якому перевагу отримують ті, хто має більше засобів ураження та ефективніші системи РЕБ.
"Дійсно, сьогоднішня війна стала справжньою технічною революцією у веденні бойових дій. Виняткову роль у цьому відіграють саме дрони, які протягом останніх місяців винищують до 50% ворожої артилерії", – пояснив Черник.
Зверніть увагу! Поки що основним засобом фронтового ураження є FPV-дрони – "маленька окопна артилерія", як кажуть про неї в Силах оборони. Це звичайні дешеві квадрокоптери, обладнані кілограмом вибухівки. Їх може запускати спеціально навчена піхота, й у випадку, якщо вогню артилерії недостатньо, добивати ворожі цілі цими дронами.
Потреба в FPV для всієї армії вимірюється десятками тисяч на місяць. Їх також вже почали використовувати росіяни, перейнявши досвід у Сил оборони. Однак Україна налаштована нарощувати виробництво цих та інших засобів ураження, в тому числі й за допомогою приватних ініціатив.
Чим відповідає на це Росія
Росія також намагається за можливості покращувати свої засоби ураження на полі бою. Наочний приклад цього – покращена версія баражувального боєприпасу "Ланцет", який Росія нещодавно запустила у виробництво.
Раніше його вибухова частина була замалою для того, щоб знищити українську техніку в разі, якщо не відбулося прямого попадання. Тому Сили оборони активно використовували натягнуті на щогли сітки та спеціально зварені металеві ловці для "Ланцетів".
З огляду на це, агресор вдосконалив виріб, завдяки чому покращилась дальність ураження дрону, система прицілювання та на порядок збільшилось його бойове навантаження.
3 – 5 кілограмів вибухівки – це дуже серйозна загроза. В одній ручній гранаті може бути до 0,5 кілограму, тож ефект від застосування модернізованого "Ланцету" приблизно дорівнює 6 – 10 гранатам, кинутим в одну ціль,
– пояснив Черник.
Відповідно, тепер однієї сітки для того, щоб зупинити "Ланцет", може виявитися недостатньо. Крім того, за повідомленням "Мілітарного", в нових версіях цієї зброї окупанти додали можливість дистанційного ураження. Тепер "Ланцет" здатен вибухати не лише від влучання в техніку, а й від дистанційного підривника.
Україна розробляє нову зброю
- Українські інженери розробили вже принаймні 2 комплекси РЕБ, що будуть здатні протидіяти "Ланцетам", а також "Шахедам". Перший із них називається Piranha й здатен зупиняти ворожі БпЛА завдяки створенню захисного куполу із радіусом у 600 метрів.
- Іншим рішенням, яке допоможе зупиняти російські дрони та ракети, є РЕБ "Покрова". Принцип її побудований на технології "підміни" GPS-координат, по яким окупанти запускають свої засоби ураження. Таким чином дрон, потрапляючи в поле дії "Покрови", заплутуватиметься в отриманих даних і зможе долетіти до цілі.
- Водночас Україна працює і над тим, щоб створити достатню кількість ударних дронів, якими б можна було завдавати ураження в близькому й далекому тилу ворога. Зокрема, йдеться про українські аналоги "Шахедів", здатних вражати ціль на відстані до 1000 км, та "Ланцетів", що зможуть залітати в тил ворога на відстань 40 км.