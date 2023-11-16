Это очень серьезная угроза: как Силам обороны противодействовать новой модификации "Ланцета"

Россия пытается не проиграть в "войне технологий", ради чего постоянно улучшает образцы имеющегося у себя оружия. Соответственно действует и Украина, пытаясь воспрепятствовать намерениям противника.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, для того чтобы отвлечь угрозу от "Ланцетов", лучшим решением являются комплексы РЭБ.

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Продолжается война дронов

Последние военные конфликты можно считать началом совершенно нового раздела в истории военного дела. Ведь теперь маленький беспилотник, удачно запущенный по незащищенным позициям противника, может уничтожать технику стоимостью в миллионы долларов. Благодаря этому возникло совершенно новое поле борьбы, в котором преимущество получают те, у кого больше средств поражения и более эффективны системы РЭБ.

"Действительно, сегодняшняя война стала настоящей технической революцией в ведении боевых действий. Исключительную роль в этом играют именно дроны, которые в последние месяцы истребляют до 50% вражеской артиллерии", – объяснил Черник.

Обратите внимание! Пока основным средством фронтового поражения является FPV-дроны – "маленькая окопная артиллерия", как говорят о ней в Силах обороны Это обычные дешевые квадрокоптеры, оборудованные килограммом взрывчатки. Их может запускать специально обученная пехота, и в случае если огня артиллерии недостаточно, добивать враждебные цели этими дронами.

Потребность в FPV для всей армии измеряется десятками тысяч в месяц. Их уже начали использовать россияне, переняв опыт у Сил обороны. Однако Украина настроена наращивать производство этих и других средств поражения, в том числе с помощью частных инициатив.

Чем отвечает на это Россия

Россия также пытается при возможности улучшать свои средства поражения на поле боя. Наглядный пример этого – улучшенная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", который Россия недавно запустила в производство

Ранее его взрывная часть была маловата для того, чтобы уничтожить украинскую технику в случае, если не произошло прямого попадания. Поэтому Силы обороны активно использовали натянутые на мачты сетки и специально сваренные металлические ловцы для "Ланцетов".

В связи с этим агрессор усовершенствовал изделие, благодаря чему улучшилась дальность поражения дрона, система прицеливания и на порядок увеличилась его боевая нагрузка.

3 – 5 килограммов взрывчатки – это очень серьезная угроза. В одной ручной гранате может быть до 0,5 килограмма, так что эффект от применения модернизированного "Ланцета" примерно равен 6 – 10 гранатам, брошенным в одну цель,

– объяснил Черник.

Соответственно теперь одной сетки для того, чтобы остановить "Ланцет", может оказаться недостаточно. Кроме того, по сообщению "Милитарного", в новых версиях этого оружия оккупанты добавили возможность дистанционного поражения. Теперь "Ланцет" способен взрываться не только от попадания в технику, но и от дистанционного взрывателя.

Украина разрабатывает новое оружие