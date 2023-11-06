Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, как будет работать новая украинская разработка. По его словам, РЭБ "Покрова" будет подавлять спутниковый сигнал и почти весь диапазон мобильной связи.
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"Она может ловить все, что использует сигнал GPS. И если ракета или высокоточный боеприпас, или беспилотник теряет сигнал GPS, то теряет ориентацию в пространстве и либо зависает и постепенно снижается, либо неконтролируемо падает на землю", – отметил Жданов.
Такая разработка может позволить нам объектовую защиту на линии фронта.
Насколько эффективна РЭБ против крылатых ракет
Утратив спутниковую навигацию, точность крылатых ракет упадет, но не настолько, как у беспилотников.
В Defence Express объяснили, что крылатые ракеты используют инерциальную навигацию и системы DSMAC и TERCOM, сравнивающие местность с заложенной в память. Поэтому крылатые ракеты более устойчивы к препятствиям, которые образует РЭБ.
РЭБ в Украине: последние новости
- Поскольку нынешнюю войну в Украине заслуженно называют "войной дронов", нужно иметь эффективные средства борьбы с беспилотниками. Руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко отметил важность РЭБ.
- Кабмин принял решение об упрощении процедуры допуска к эксплуатации беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Теперь госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ после совместных с производителем ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.
- Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров показал уникальный комплекс РЭБ для защиты украинской техники от российских дронов. Речь идет о Piranha AVD 360, создающем вокруг себя защитный купол радиусом до 600 метров.