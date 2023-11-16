Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, для того чтобы отвлечь угрозу от "Ланцетов", лучшим решением являются комплексы РЭБ.
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Продолжается война дронов
Последние военные конфликты можно считать началом совершенно нового раздела в истории военного дела. Ведь теперь маленький беспилотник, удачно запущенный по незащищенным позициям противника, может уничтожать технику стоимостью в миллионы долларов. Благодаря этому возникло совершенно новое поле борьбы, в котором преимущество получают те, у кого больше средств поражения и более эффективны системы РЭБ.
"Действительно, сегодняшняя война стала настоящей технической революцией в ведении боевых действий. Исключительную роль в этом играют именно дроны, которые в последние месяцы истребляют до 50% вражеской артиллерии", – объяснил Черник.
Чем отвечает на это Россия
Россия также пытается при возможности улучшать свои средства поражения на поле боя. Наглядный пример этого – улучшенная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", который Россия недавно запустила в производство
Ранее его взрывная часть была маловата для того, чтобы уничтожить украинскую технику в случае, если не произошло прямого попадания. Поэтому Силы обороны активно использовали натянутые на мачты сетки и специально сваренные металлические ловцы для "Ланцетов".
В связи с этим агрессор усовершенствовал изделие, благодаря чему улучшилась дальность поражения дрона, система прицеливания и на порядок увеличилась его боевая нагрузка.
3 – 5 килограммов взрывчатки – это очень серьезная угроза. В одной ручной гранате может быть до 0,5 килограмма, так что эффект от применения модернизированного "Ланцета" примерно равен 6 – 10 гранатам, брошенным в одну цель,
– объяснил Черник.
Соответственно теперь одной сетки для того, чтобы остановить "Ланцет", может оказаться недостаточно. Кроме того, по сообщению "Милитарного", в новых версиях этого оружия оккупанты добавили возможность дистанционного поражения. Теперь "Ланцет" способен взрываться не только от попадания в технику, но и от дистанционного взрывателя.
Украина разрабатывает новое оружие
- Украинские инженеры разработали уже по крайней мере 2 комплекса РЭБ, которые будут способны противодействовать "Ланцетам", а также "Шахедам". Первый из них называется Piranha и способен останавливать вражеские БПЛА благодаря созданию защитного купола с радиусом в 600 метров.
- Другое решение, которое поможет останавливать российские дроны и ракеты, является РЭБ "Покрова". Принцип ее построен на технологии "подмены" GPS-координат, по которым оккупанты запускают свои средства поражения. Таким образом, дрон, попадая в поле действия "Покровы", будет запутываться в полученных данных и не сможет долететь до цели.
- В то же время Украина работает и над тем, чтобы создать достаточное количество ударных дронов, которыми можно было наносить поражение в близком и далеком тылу врага. В частности, речь идет об украинских аналогах "Шахедов", способных поражать цель на расстоянии до 1000 км, и "Ланцетов", которые смогут залетать в тыл врага на расстояние 40 км.