Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він уточнив, що для перевірки готовності мобільних вогневих груп застосували найменший за масштабом безпілотник.

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Таким чином, військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі.

Під час навчань застосовувалося озброєння, надане країнами-партнерами, та озброєння радянського зразка,

– зазначив командувач.

На опублікованому відео можна зрозуміти, що навчання проводили і в день, і вночі.