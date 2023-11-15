Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, наскільки послабилась російська ППО. Зокрема, після знищення комплексу С-400 в Оленівці в Криму.

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"Безумовно, вона має нижчий потенціал, оскільки є ураження з боку Сил оборони України. Це дає можливості на прикладі тієї ж Оленівки впевнено використовувати наші засоби, тому що росіяни їх не виявляють або виявляють запізно", – констатував Романенко.

Який потенціал має російська ППО: дивіться відео 24 Каналу

У Криму гаряче

Останнім часом на окупованому півострові відбувається багато вибухів. Вони почастішали саме завдяки послабленню російської ППО.

Ми бачимо, що саме по військових об'єктах Криму відбуваються наші удари, які дуже суттєво порушують систему управління військ, чорноморського флоту як структури, а також знижують потенціал,

– зазначив Романенко.

Так, ворог змушений перемістити свої кораблі до Новоросійська. Однак, як пояснив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, логістика для їхнього обслуговування лишилась у Севастополі.

Зверніть увагу! Росія виробляє різні засоби ППО, але їх бракує. Їх перекидають на фронт із Зауралля.

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