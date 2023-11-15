Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, насколько ослабла российская ПВО. В частности, после уничтожения комплекса С-400 в Оленевке в Крыму.

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"Безусловно, она имеет более низкий потенциал, поскольку есть поражения со стороны Сил обороны Украины. Это дает возможности на примере той же Оленевки уверенно использовать наши средства, потому что россияне их не обнаруживают или обнаруживают слишком поздно", – констатировал Романенко.

Какой потенциал имеет российская ПВО: смотрите видео 24 Канала

В Крыму горячо

В последнее время на оккупированном полуострове происходит множество взрывов. Они участились именно благодаря ослаблению российской ПВО.

Мы видим, что именно по военным объектам Крыма происходят наши удары, которые существенно нарушают систему управления войск, черноморского флота как структуры, а также снижают потенциал,

– отметил Романенко.

Так, враг вынужден переместить свои корабли в Новороссийск. Однако, как пояснил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, логистика для их обслуживания осталась в Севастополе.

Обратите внимание! Россия производит разные средства ПВО, но их не хватает. Их перебрасывают на фронт из Зауралья.

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