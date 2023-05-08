Росія знову фактично заблокувала "зернову угоду": Україна чекає реакції ООН

Росія відмовилась реєструвати та проводити інспекції суден в межах "зернової ініціативи". Україна закликала партнерів, ООН та Туреччину – відреагувати належним чином.

Росія вчергове блокує прохід суден, які прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, скільки суден заблоковано наразі.

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Росія в черговий раз фактично зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди,

– зазначили у міністерстві.

У міністерстві наголосили, що деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні, 8 травня, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на ініціативу. Україна очікує на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – додали у міністерстві.

Росія відмовлялась продовжувати угоду

Кремль давав чітко розуміти, що не має наміру продовжувати угоду після 18 травня, оскільки не було виконано низку ультиматумів щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

Втім, перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" – 18 березня її все ж продовжили. Однак, лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів. У Кремлі також пригрозили розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

5 травня відбулася чергова серія переговорів щодо продовження дії "зернової ініціативи", але консенсусу сторони так і не дійшли.

"Зернова угода" була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, вона дозволяє безпечно експортувати зерно з українських чорноморських портів.