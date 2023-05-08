Россия снова фактически заблокировала "зерновое соглашение": Украина ждет реакции ООН

Россия отказалась регистрировать и проводить инспекции судов в рамках "зерновой инициативы". Украина призвала партнеров, ООН и Турцию – отреагировать должным образом.

Россия в очередной раз блокирует проход судов, следующих "зерновым коридором" на вход в морские порты Украины. В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, сколько судов заблокировано.

Смотрите также С целым рядом требований России: может ли Турция поддержать агрессора в зерновом соглашении

Россия в очередной раз фактически остановила "зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения,

– отметили в Министерстве.

В Министерстве подчеркнули, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций – как на выход, так и на вход.

По состоянию на сегодня, 8 мая, инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

"Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом инициативы. Украина ожидает позицию партнеров, ООН и Турции", – добавили в Министерстве.

Россия отказывалась продлевать соглашение

Кремль дал четкое понимание, что не намерен продолжать соглашение после 18 мая, поскольку не был исполнен ряд ультиматумов по содействию экспорту его собственного зерна и удобрений.

Впрочем, перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" – 18 марта – его все же продлили. Однако только на 60 дней – половину стандартного срока 120 дней. В Кремле также пригрозили расторжением договоренности, если не будут выполнены его требования.

5 мая состоялась очередная серия переговоров по продолжению действия "зерновой инициативы", но к консенсусу стороны так и не пришли.

"Зерновое соглашение" было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, оно позволяет безопасно экспортировать зерно из украинских черноморских портов.