Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, – Сибіга

Під час масованої атаки 8 листопада Росія знову била по критичній інфраструктурі України. Під удар потрапили підстанції, що забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС.

У МЗС заявляють, що атаки були навмисними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника міністерства Андрія Сибігу.

Якої реакції очікують від світу після атак?

Окупанти вночі 8 листопада знову атакували енергетичні підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи,

– наголосив міністр.

Україна заявила про необхідність термінового засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.

Сибіга додав, що потрібен глобальний політичний тиск, щоб "припинити її ядерний шантаж".

Крім того, очільник МЗС закликав держави, які декларують прихильність до ядерної безпеки, включно з Китаєм та Індією, вплинути на Москву і вимагати припинення атак на ядерну енергетику. Сибіга додав, що Росія створює ризики катастрофічного інциденту.

Які наслідки масованої атаки?