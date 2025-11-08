Місцеві телеграм-канали публікують апокаліптичні фото зануреного у морок Харкова, передає 24 Канал.

Що у Харкові зі світлом?

Мешканці міста розповідають, що у більшості районів немає світла.

Ті ж, хто мають електропостачання, скаржаться на сильне миготіння освітлення. У мережі спершу спостерігалася низька напруга, а потім вона, навпаки, небезпечно зросла аж до 450 вольт. Така перенапруга могла виникнути через серйозну аварію, наприклад: обрив або пошкодження нейтралі (нульового проводу), помилку або збій у трансформаторі, неправильне перемикання фаз у мережі. При такій ситуації треба негайно вимкнути всі прилади і від'єднати їх від розеток, доки напруга не стабілізується.

В окремих районах також відсутнє водопостачання.

Місцеві пабліки закликають людей не телефонувати до екстрених служб, просто щоб дізнатися, коли з'явиться світло чи вода. Фахівці вже знають про всі відключення та працюють над їх усуненням. Зайві дзвінки не пришвидшать відновлення, а лише перевантажують лінії.

Яким був Харків о 18:00