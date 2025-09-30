Росіяни намагаються перетворити життя в Херсоні у справжнє пекло. Ворог полює за цивільними за допомогою дронів, скидає міни та атакує місто авіабомбами.

Про це в етері 24 Каналу розповів ірландський журналіст Кейлін Робертсон, зазначивши, що окупанти також постійно обстрілюють головну дорогу до міста. Однак Кремль не усвідомлює, що це не налякає місцевих.

Що шокувало ірландського журналіста у Херсоні?

За словами ірландського журналіста, на землі в Херсоні лежать російські міни, які скидають окупанти, а в небі постійно кружляють ворожі дрони. У кафе та ресторанах міста часто можна побачити плакати, де пише "Слухай, біжи і ховайся". Часто росіяни використовують дрони з оптоволоконним управлінням, які літають на 20 – 30 кілометрів.

"Загалом – це життя в постійній тривозі. Особливо, якщо у вас є діти, якщо ви в машині. Я сидів на вулиці, давав інтерв'ю в центрі міста і прямо над нами пролетів дрон, усі дивилися в небо, всі були напружені. Він гудів просто над головою. Росіяни хочуть тероризувати місто, тримати всіх у стані паніки", – сказав він.

Тепер ворог має нову тактику у Херсоні – змусити місто голодувати. Головна дорога з Миколаєва до Херсона ще кілька тижнів тому була заповнена палаючими машинами, адже її окупанти цілеспрямовано обстрілювали. Ворог атакував усіх, хто нею їхав – чи бабусю, яка їхала до родичів, чи водія, який віз кавуни. Однак ця дорога – єдиний шлях до міста, крім залізниці.

Росіяни намагаються ізолювати місто, змусити його голодувати, а потім щодня бомбити. Чесно кажучи, немає іншого такого місця на планеті. Це інше, ніж Донбас. Там поля з військовими. Тут вузька річка і ворог за кілька метрів. І через цю близькість росіяни чинять хаос,

– підкреслив він.

Останньої ночі, коли ірландський журналіст був у Херсоні, росіяни скинули на центр міста 15 авіабомб. Він мешкав поруч з центральною площею і будівля, де перебував Робертсон, постійно здригалася. Військові об'єкти розташовані на околицях міста, окупанти цілеспрямовано вбивають цивільних.

Ірландський журналіст наголосив, що російська ментальність – це деморалізація та спроба зламати людей, їхній дух, змусити жити в темряві, вибивши всі вікна, знищити школи і лікарні, зробити життя неможливим, щоб люди здалися і підкорилися Росії.

Він додав, що побачив у місті дещо незвичне – попри постійні російські атаки, цивільні ходять містом, дивлячись у небо, і відмовляються залишати свої домівки. За словами ірландського журналіста, у Херсоні є особливий дух, надзвичайно надихаючий. Люди могли б поїхати до Миколаєва, але лишаються, бо це їхній дім. Саме тому всі намагання Володимира Путіна зламати дух людей мають протилежний ефект.

