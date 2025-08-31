Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську в Одеській області у ніч на 31 серпня. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Дивіться також Чорноморськ атакують дрони: є перебої зі світлом та водою

Які наслідки атаки на Чорноморськ?

Кіпер розповів, що у ніч на 31 серпня росіяни масово атакували Одеський район ударними БпЛА. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів,

– повідомив Кіпер.

Крім того, було пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. Подекуди виникали пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

До слова, раніше моніторингові спільноти повідомляли, що на Одещину були націлені понад 50 "Шахедів".

Чи планує Росія зменшувати кількість масованих атак по Україні?