Росіяни масовано атакували дронами Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
- Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, більше 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
- Пошкоджено приватні будинки, адміністративні приміщення, одна людина постраждала, роботи з відновлення вже розпочалися.
Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську в Одеській області у ніч на 31 серпня. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Дивіться також Чорноморськ атакують дрони: є перебої зі світлом та водою
Які наслідки атаки на Чорноморськ?
Кіпер розповів, що у ніч на 31 серпня росіяни масово атакували Одеський район ударними БпЛА. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.
Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів,
– повідомив Кіпер.
Крім того, було пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. Подекуди виникали пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.
Наразі відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
До слова, раніше моніторингові спільноти повідомляли, що на Одещину були націлені понад 50 "Шахедів".
Чи планує Росія зменшувати кількість масованих атак по Україні?
- Учора, 30 серпня, начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що Москва буде продовжувати завдавати масовані удари по Україні. За його словами, вони начебто спрямовані виключно на військові об'єкти.
- Герасимов зазначив, що російський Генштаб працює у взаємодії з ФСБ. Він також додав, що Росія й надалі буде продовжувати наступальні дії в межах так званої "спеціальної воєнної операції".
- Зауважимо, що заява Герасимова пролунала на тлі чергового масованого удару Росії, якого країна-агресорка завдала у ніч на 30 серпня. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждало 14 регіонів, одна людина загинула, ще десятки – отримали поранення.