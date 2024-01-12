Росія забезпечує ротації своєї армії в Україні, але чи надовго це: в ISW пояснили

Росія, ймовірно, здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам. В Інституті вивчення війни пояснили, що це робить можливим посилення підрозділів країни-агресорки.

Водночас в ISW зазначили, що зниження температури повітря в Україні може стримувати операції на фронті. Втім, вони також створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів.

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Окупанти можуть проводити ротації завдяки перевазі на Донбасі

Як зазначає ISW, представник ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький 11 січня заявив, що чисельність армії Росії в Україні становить 462 тисяч осіб. За його словами, це загальна кількість сухопутних військ окупантів.

На думку ISW, загальний темп російських операцій в Україні залежить саме від цього. Така кількість дозволяє Росії здійснювати ротацію по всій території, де тривають бойові дії.

Здатність Росії проводити ротації на оперативному рівні, швидше за все, дозволить російським силам підтримувати загальний темп їхніх локалізованих наступальних операцій на сході України в найближчій перспективі,

– мовиться у звіті ISW.

Втім, за словами Скібіцького, наразі незрозуміло, чи зможуть російські сили проводити ефективні ротації в довгостроковій перспективі. Варто враховувати ймовірність активізації наступальних зусиль Росії або ж значної контрнаступальної операції України.

Аналітики також зауважили, що окупанти наразі не перехопили ініціативу на полі бою в Херсонській області. Водночас частини й з'єднання, що діють поблизу українського плацдарму на лівому березі Дніпра, деградують, не докладаючи зусиль для проведення ротацій на оперативному рівні.

Ситуація на фронті: коротко