Россия обеспечивает ротации своей армии в Украине, но надолго ли это: в ISW объяснили

Россия, вероятно, способна обеспечивать поступление новых сил в объемах, соответствующих ее потерям. В Институте изучения войны объяснили, что это делает возможным усиление подразделений страны-агрессорки.

В то же время в ISW отметили, что снижение температуры воздуха в Украине может сдерживать операции на фронте. Однако они также создадут более благоприятный рельеф для механизированных маневров.

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Оккупанты могут проводить ротации благодаря преимуществу на Донбассе

Как отмечает ISW, представитель ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 11 января заявил, что численность армии России в Украине составляет 462 тысячи человек. По его словам, это общее количество сухопутных войск окупантов.

По мнению ISW, общий темп российских сделок в Украине зависит именно от этого. Такое количество позволяет России ротироваться по всей территории, где продолжаются боевые действия.

Способность России проводить ротации на оперативном уровне, скорее всего, позволит российским силам поддерживать общий темп их локализованных наступательных операций на востоке Украины в ближайшей перспективе.

– говорится в отчете ISW.

Впрочем, по словам Скибицкого, пока неясно, смогут ли российские силы проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе. Следует учитывать вероятность активизации наступательных усилий России или значительной контрнаступательной операции Украины.

Аналитики также отметили, что оккупанты пока не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области. В то же время, части и соединения, действующие вблизи украинского плацдарма на левом берегу Днепра, деградируют, не прилагая усилий для проведения ротаций на оперативном уровне.

Ситуация на фронте: коротко