Детали рассказал Вадим Скибицкий – представитель ГУР МО. Он отметил, что по состоянию на сегодня оккупанты предпочитают небольшие штурмовые отряды. В них входит 10 – 12 захватчиков.

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Мы видим, как изменилась тактика ведения боевых действий. Сейчас это в основном действия штурмовых отрядов, штурмовых групп по 10 – 12 человек. Мы не видим таких мощных колонн, батальонных, я уже не говорю о бригадных, применяемых при ведении боевых действий,

– подчеркнул Скибицкий.

Почему оккупанты сменили тактику

По словам представителя ГУР МО, россияне изменили тактику, потому что сейчас на поле боя очень легко обнаружить любое подразделение или группировку войск, а затем уничтожить его. Так враг пытается подстраховаться.

Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что России не удалось добиться своих стратегических задач. Представитель ГУР МО подчеркнул, что, в частности, оккупанты собирались захватить украинские территории на всем левом берегу Днепра. Еще до конца 2023 года захватчики планировали выйти к реке.

Москва неоднократно заявляла о намерении полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В частности, большие надежды враг возлагал на свое зимнее наступление в 2023 – 2024 годах. Оккупанты изо всех сил пытались усугубить ситуацию на территории Харьковской и Донецкой областей. Однако врагу не удалось достичь своих целей. В Bild заявили, что воины ВСУ сорвали зимнее наступление Кремля.